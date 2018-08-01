Более двухсот нарушений на воде зафиксировали сотрудники ГИМС Ямала

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

233 правонарушения зафиксировали специалисты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности и государственной инспекции по маломерным судам управления МЧС России по ЯНАО с начала навигационного периода 2018 года, сообщает правительство ЯНАО.

73 нарушения относятся к управлению судами без документов (оставлены дома), 48 владельцев не прошли техническое освидетельствование судна, в 29 случаях плавсредства не зарегистрированы, в 24 нарушены правила эксплуатации судном. Зарегистрировано также 28 нарушений, связанных с несоблюдением правил обеспечения безопасности пассажиров.

"Сумма штрафов за отсутствие жилета составляет от 1 тысячи до 2, 5 тысяч рублей, но это несоизмеримо с ценностью человеческой жизни. Стараемся все делать для того, чтобы люди это помнили и выполняли элементарные правила безопасности на воде", – отметил заместитель начальник отдела предупреждения ЧС и организации надзорной деятельности департамента гражданской защиты Андрей Мальчевский.