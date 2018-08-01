Определены победители турнира народов Среднего Урала по футболу

фото ТОНБ им. Менделеева фото ТОНБ им. Менделеева

Команда общественной организации "Азербайджан" Всероссийского Азербайджанского Конгресса одержала победу в турнире народов Среднего Урала на футболу, сообщает правительство Свердловской области.

Второе место досталось команде общества таджикской культуры "Сомон". Третье место заняла команда армянской общины "Ани-Армения". За победу в турнире боролись 16 команд, представляющих национальные организации Свердловской области.

"Ощущение, что мы снова проводим чемпионат мира по футболу. Здесь представители 16 команд, 16 народов. И они тоже делают футбольную историю Свердловской области. Важно, что эти спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню народов Среднего Урала, объединяют - между командами возникают новые дружеские связи, появляются идеи для новых проектов", - рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Министр физической культуры и спорта также отметил, что впервые для проведения турнира народов Среднего Урала был предоставлен футбольный манеж "Урал" на Фестивальной - одна из тренировочных площадок чемпионата мира по футболу, доставшаяся уральцам в наследство после завершения мундиаля. По мнению Леонида Рапопорта, хорошее поле, несомненно, сыграло роль и сказалось на качестве игры.

Как рассказал председатель правления ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, в турнире приняли участие только непрофессиональные спортсмены.

"Главной целью соревнований является укрепление дружбы народов. Безусловно, у каждой команды есть азарт, стремление и воля к победе. Но я уверен, что, несмотря на итоговый результат и распределение мест, сегодня победит дружба и мы все после игры будем с радостью ждать следующей спартакиады", - поделился Фарух Мирзоев.

Следующий турнир народов Урала - по волейболу - пройдет во Дворце игровых видов спорта 25 августа. В соревнованиях примут участие 12 команд.