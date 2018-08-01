Старшеклассников приглашают на Всероссийскую онлайн-олимпиаду "Кибервызов"

Фото компании "Ростелеком" Фото компании "Ростелеком"

Всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности "Кибервызов" проведет компания "Ростелеком" в сентябре. Ее участниками станут школьники 8-11-х классов, владеющие навыками программирования.

Как сообщает пресс-служба компании, олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag – захват флага) с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс. Участнику предоставляется неограниченное число попыток.

80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами "Ростелекома". По его результатам 60 человек отправятся в Сочи на тематическую смену по кибербезопасности (1–24 ноября, образовательный центр "Сириус").

В "Сириусе" школьники получат теоретические и практические знания по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровая форензика), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Участников ждут интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S), лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.