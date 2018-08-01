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На федеральных автодорогах пройдет профилактическая акция "Трасса"

Общество, 08:07 23 августа 2018

Фото ОГИБДД "Тобольское"

Профилактическая акция "Трасса" на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск пройдет с 25 по 30 августа, сообщает отделение региональной ГИБДД "Тобольский".

Данная акция проводится для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий ДТП, обеспечения правопорядка, выявления грубых нарушений ПДД и повышения дисциплинированности участников дорожного движения.

За 7 месяцев на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 28 человек и получили ранения различной степени тяжести 133 участника дорожного движения.

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# акция , ГИБДД , дорога

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