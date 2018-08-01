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Кванториум проведет в Тюмени семейное мероприятие

Общество, 08:29 23 августа 2018

фото ДТиС "Пионер"

Семейное мероприятие SEED – совместный проект "Кванториума" и компании "Шлюмберже" - пройдетв детском технопарке Тюмени 24 августа, сообщает Дворец "Пионер".

Представители крупнейшей нефтегазосервисной компании станут наставниками, а дети сотрудников поучаствуют в мастер-классах и квестах.

Торжественное открытие Дня открытых дверей начнется в 14 часов в HI-TECH цехе. Затем дети разделятся на пять команд и пройдут квесты по пяти квантумам: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Автоквантум", "Промышленный дизайн", "Робоквантум".

Также ребят ждет квест-экскурсия по квантумам, в ходе которой им предстоит выполнить задания и познакомиться со всеми направлениями работы "Кванториума", а также познавательные мастер-классы, на которых участники научатся вырабатывать энергию из фруктов и конструировать летательный аппарат. В завершение программы состоится презентация работ и награждение лучших команд.

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# день открытых дверей , ДТиС Пионер , кванториум

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