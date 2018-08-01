Сквер Петра Потапова в Тюмени украсят альпийские горки и макет катера "Комсомолец"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Альпийские горки, брусчатка, новые деревья, система водоотведения и макет торпедного катера "Комсомолец" появятся в обновленном тюменском сквере имени Петра Потапова осенью 2018 года. Благоустройство сквера вступило в завершающую стадию, 21 августа ход работы оценил врио главы администрации города Руслан Кухарук.

В областной столице реализуется масштабная программа по благоустройству мест массового отдыха. Работы в сквере рядом с административным зданием Тюменского судостроительного завода начались в августе, рассказал представитель подрядной организации, выполняющей благоустройство, Владимир Голинка.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По его словам, буквально через месяц в сквере появятся смотровые площадки, дорожки из брусчатки, тротуары, информационные плиты. Кроме того, будут оформлены несколько композиций из камней и растений.

"Чтобы во время дождей в сквере не появлялись лужи, было принято решение оборудовать не простую ливневую канализацию, а установить дренажные колодцы, - отметил Владимир Голинка. – Таких колодцев здесь будет два".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Центральным же украшением обновленного сквера станет памятник трудовому подвигу тюменцев во время Великой Отечественной войны - макет торпедного катера "Комсомолец". В октябре, к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова памятник будет установлен на постаменте в сквере.

Николай Ступников