Александр Моор: День флага символизирует связь времен и преемственность поколений

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Праздник День государственного флага объединяет всех россиян вокруг ценностей патриотизма, преданности своей стране, ответственности за ее настоящее и будущее, символизирует связь времен и преемственность поколений. Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона.

"Российский триколор как государственный символ сближает людей, помогает нам двигаться вперед, вдохновляет на созидательный труд, научные открытия, культурные достижения и спортивные рекорды. Он исключительно важен для воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к героическим страницам нашей истории", - отмечается в поздравлении.

Руководитель региона подчеркнул, что для каждого Россия начинается с малой родины. "Пусть достижения Тюменской области и наши личные победы станут вкладом в процветание и благополучие страны", - отметил он.

Александр Моор пожелал всем здоровья, мира и счастья, новых свершений на благо Отечества.