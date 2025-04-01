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Новый грузовой причал построит в Тобольском районе инвестор из Тюмени

Экономика, 18:16 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый грузовой причал построит на реке Иртыш в районе дер. Веснина Тобольского района компания "Тюменьвторсырье". Проект сопровождает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Причал предназначен для перевалки грузов водным транспортом, включая нефтяные емкости, лом цветных и черных металлов.

"Мы видим потенциал для развития водного транспорта в Тюменской области. Новый причал позволит предложить клиентам более экономичные и экологичные решения для транспортировки грузов", - сказал представитель компании "Тюменьвторсырье".

Застройщик получил разрешение на строительство и приступает к работе по подготовке погружения свай в грунт. Особое внимание уделяет качеству изготовления – металлоконструкции проходят пескоструйную очистку для обеспечения устойчивости и надежности причального сооружения.

Грузовой причал сможет принимать речные суда типа "Речной толкач" с баржами. Сооружение позволит оптимизировать процесс перевалки грузов, снизить транспортные издержки и обеспечить стабильную поставку сырья для Тобольского полигона.

Также увеличение грузооборота расширит географию перевозок и привлечет новых грузоотправителей. Реализация проекта окажет положительное влияние и на развитие смежных отраслей, таких как логистика и переработка сырья, сообщает инвестагентство.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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