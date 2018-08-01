Лучшего зоотехника-селекционера впервые выберут в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Соревнования в номинации "Лучший зоотехник-селекционер" в рамках конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" впервые состоятся на базе ГАУ Северного Зауралья 23 августа.

Как сообщает пресс-служба областного департамента АПК, в тестовом режиме участникам предстоит ответить на вопросы о профессиональной деятельности, а также выполнить практические задания. Последние включает в себя, в частности, выполнение работ по составлению данных годового учета продуктивности животных и практических навыков ведения программы ИАС "Селэкс". Эта современная компьютерная программа позволяет создать замкнутый цикл обработки информации по крупному рогатому скоту в хозяйстве. В базе данных накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, оценка вымени, события (отёлы, осеменения, запуски и т.д.). Такой строгий учет позволяет практически идеально и своевременно проводить селекционную работу. Отметим, в настоящее время племенные хозяйства Тюменской области ведут активную работу по подключению к программе.

Учитывая, что процесс внедрения ИАС "Селэкс" еще идет, организаторы подготовили и практические задания по традиционному составлению бонтировки. Это особая оценка животных для определения их качественной ценности в соответствии с породностью, конституцией, экстерьером, происхождением, живым весом каждого животного и продуктивностью отдачи молока. Также будут оцениваться достигнутые производственные показатели участников.

По итогам всех испытаний эксперты определят победителей и лауреатов по четырем номинациям: "Абсолютный чемпион"; "Лучший зоотехник-селекционер по ведению программы ИАС "СЕЛЕКС"; "Лучший зоотехник селекционер-ветеран"; "Самый молодой зоотехник селекционер".

Победителю и лауреатам вручаются дипломы и выплачиваются денежные вознаграждения в размерах от пяти до тридцати тысяч рублей. Лучший зоотехник-селекционер Тюменской области представит регион на Всероссийском конкурсе, который среди данных профессионалов также будет проводится впервые в Кировской области в августе 2018 года.