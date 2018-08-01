В Тюмени предан суду содержатель наркопритона на ул. Монтажников

фото УМВД России по Тюменской области фото УМВД России по Тюменской области

45-летний житель Тюмени предстанет перед судом за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина употреблял наркотики, но денег на их покупку не было. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой вещества, он с июня 2018 года стал пускать наркоманов в комнату, которую снимал в квартире по ул. Монтажников Тюмени. Гости приносили с собой наркотик и делились с ним. Сотрудники полиции 25 июля пресекли противоправную деятельность обвиняемого. На момент задержания хозяин наркопритона и его гость были в состоянии наркотического опьянения.

В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело.