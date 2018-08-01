Центр спортивного танца Тюмени вошел в пятерку лучших школ России

Фото формейшн "Вера" Фото формейшн "Вера"

Тюменская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Центр спортивного танца" заняла пятую строчку рейтинга Топ-100 лучших спортивных клубов России по версии Федерации танцевального спорта.

Топ-100 опубликован на официальном сайте Федерации танцевального спорта России. Отметим, что первые четыре места в Топе - это московские школы.

Рейтинг Топ-100 формируется на основе показателя успешности участия индивидуальных пар в чемпионатах и по количеству пар. В резерве успешно выступающих пар тюменского ДЮСШ 82 пары. Их работу возглавляет главный тренер коллектива Алексей Литвинов.

Лина Орлова