В России изменятся правила приемки в эксплуатацию общественных зданий

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

В России изменятся правила приемки в эксплуатацию общественных зданий. Функции пожарного надзора вновь будут выполнять специалисты МЧС.

О поправках в законодательство на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов.

"С 2007 года мы не участвуем в приемке зданий в эксплуатацию, - пояснил он. - Функции пожарного надзора исполняет Государственная строительная инспекция. Но пожар в Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" продиктовал ряд поправок в законы, в том числе и федеральный закон 69, в ряд постановлений правительства РФ, и мы надеемся, что мы будем участвовать не только на этапе ввода общественных зданий в эксплуатацию, но и на этапах их проектирования".

По предварительным данным, службы МЧС будут участвовать не только в комиссиях по вводу здания в эксплуатацию, но и в рассмотрение проектно-сметной документации на проектируемое здание.

"Возможно, что проектные организации обяжут получать лицензию МЧС, - заявил Алексей Шутов, - Надеемся, что это пройдет уже нынешней осенью и лишним это точно не будет".

Борис Олейник