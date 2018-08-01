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Интерактивный кинопросмотр "Внимание - кино" пройдет в музее Словцова

Общество, 12:53 23 августа 2018

фото https://www.culture.ru

Уникальный интерактивный кинопросмотр с игрой на внимание и анализом "Внимание – кино!" пройдет в Музейном комплекс им. И. Я. Словцова в рамках акции "Ночь кино" 25 августа с 18 до 20 часов, сообщают организаторы.

Перед фильмом зрителям огласят определенный список вопросов, на которые необходимо будет ответить после киносеанса, что мотивирует участников мероприятия смотреть картины с особым вниманием. Вопросы касаются как смыслового содержания, так и небольших деталей в просматриваемой ленте.

Возраст участников кинопросмотра от 6 лет. Вход свободный. Организаторы обещают, что будет весело, увлекательно, содержательно. Самых активный участников интерактива ждут призы.

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# акция , кино , музей Словцова , Ночь кино

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