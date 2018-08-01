Дом социальной реабилитации "Борки" отметит 85-летие созданием ассоциации выпускников

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Мероприятие, посвященное 85-летию бывшего Борковского детского дома, а ныне Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", пройдет 23 августа. В рамках праздника состоится официальное создание "Тюменской областной Ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщили в пресс-службе Центра регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья".

В церемонии примут участие сотрудники, воспитанники и выпускники Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", представители регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", друзья и партнеры учреждения.

Центр "Семья" приглашает выпускников, а также всех, кто причастен к жизни и развитию Борковского детского дома, откликнуться и вступить в Ассоциацию, стать наставником для нынешних и будущих выпускников, помочь им социализироваться и добиться поставленных целей. Узнать подробности можно по телефону: 89123837794 (Галина Геннадьевна).