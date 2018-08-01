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Дом социальной реабилитации "Борки" отметит 85-летие созданием ассоциации выпускников

Общество, 19:02 22 августа 2018

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Мероприятие, посвященное 85-летию бывшего Борковского детского дома, а ныне Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", пройдет 23 августа. В рамках праздника состоится официальное создание "Тюменской областной Ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщили в пресс-службе Центра регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья".

В церемонии примут участие сотрудники, воспитанники и выпускники Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", представители регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", друзья и партнеры учреждения.

Центр "Семья" приглашает выпускников, а также всех, кто причастен к жизни и развитию Борковского детского дома, откликнуться и вступить в Ассоциацию, стать наставником для нынешних и будущих выпускников, помочь им социализироваться и добиться поставленных целей. Узнать подробности можно по телефону: 89123837794 (Галина Геннадьевна).

"В связи с празднованием юбилея учреждения, мы выступили с инициативой создания "Ассоциации выпускников" — организации, способствующей формированию и развитию корпоративных традиций, укреплению связей выпускников с детским домом. Мы хотим, чтобы у выпускников прошлых лет и детей, которые сейчас проживают в "Борках", была возможность поддерживать связь и общение, совместно участвовать в жизни учреждения, принимать важные решения, помогать друг другу на жизненном пути. Мы создаем Ассоциацию и приглашаем выпускников присоединиться к ее работе, оказать поддержку ребятам, помочь им в формировании жизненных целей и их достижении", - отмечает директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова.

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# детдома , семья

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