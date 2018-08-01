Подготовку к реализации нацпроектов обсудили в правительстве Тюменской области

admtyumen.ru admtyumen.ru

Участие Тюменской области в реализации национальных проектов обсудили на большом рабочем совещании, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор 22 августа.

"Президент России обозначил 12 ключевых направлений развития нашей страны. Все они трансформированы в национальные проекты. Задачи поставлены масштабные. И хотя по некоторым из них Тюменская область уже работает не первый год, работа предстоит большая. Нам необходимо активно включиться в реализацию всех нацпроектов, проанализировать показатели, предусмотреть необходимые ресурсы и организационные мероприятия на ближайшие шесть лет, чтобы достичь желаемого результата", - подчеркнул Александр Моор.

Национальные проекты определяют основные приоритеты и стратегические задачи, на которых будут сконцентрированы усилия. В части здравоохранения речь идет об увеличении коэффициента рождаемости и продолжительности жизни, снижения смертности людей трудоспособного возраста и общей смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Уже сегодня регион разрабатывает конкретные меры, которые позволят продвинуться в решении этих сложных задач. Планируется открытие еще трех онкологических центров, призванных повысить выявление онкозаболеваний на ранней стадии, строительство нового областного онкологического центра в Медицинском городе. Будет развиваться и система сосудистых центров. Благодаря их появлению еще несколько лет назад регион сделал большой рывок в снижении смертности при инфарктах и инсультах. Сегодня операционные бригады в круглосуточном режиме проводят высокотехнологичные вмешательства на сердце и сосудах, спасают жизни людей.

Еще одна масштабная задача национального проекта "Демография" связана с обеспечением местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет, чтобы их мамы могли приступить к работе. В качестве одной из мер решения этой масштабной задачи врио губернатора поручил проработать с застройщиками механизм, предусматривающий строительство помещений для организации дошкольных групп на первых этажах вновь строящихся домов.

На совещании обсудили национальные проекты, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперация и экспорта, повышения производительности труда и поддержкой занятости, а также реализацию нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология" и "Цифровая экономика". По всем этим направлением регион на протяжении последних лет реализует масштабные региональные программы и многие инициативы, а также накопленный тюменский опыт поддержаны на федеральном уровне.

С докладами на совещании выступили участие первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, заместитель губернатора Вадим Шумков, заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов, заместитель губернатора Лариса Теплоухова, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов и директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Резюмируя рабочее обсуждение всех вопросов, Александр Моор отметил, что от от совместной работы всех кураторов национальных проектов, от того, какие мысли будут заложены в этих главных документах, зависит успешность и эффективность работы по развитию региона улучшению качества жизни тюменцев.

Соб. инф.