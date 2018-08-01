Российский флаг на мосту Влюбленных вызывает гордость у тюменцев

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Водружение российского флага, фото с русской красавицей и викторина о триколоре прошли на набережной Туры 22 августа.

В опросе-викторине приняли участие более 100 случайных прохожих. Хорошая погода позволила хорошо рассмотреть, как молодогвардейцы под гимн России подняли флаг на наивысшую точку исторической части Тюмени.

"Мы гуляли по городу, и я рассказывала племянникам, что сегодня День российского флага. И как раз увидели это торжественное мероприятие – водружение флага на мост Влюбленных. На это приятно смотреть, радует нас, вызывает чувство гордости. А еще нам нарисовали триколор на щеке", - рассказала тюменка Галина Уварова.

Немного смущаясь, она призналась, что ее племянница Настя не знает, что символизируют три цвета нашего флага. На этот вопрос жителям областной столицы помогли ответить активисты "Молодой гвардии". По словам руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии Единой России" Владимира Сбитнева, официальной трактовки цвета флага не имеют, поэтому каждый вправе интерпретировать по-своему.

"Нам тюменцы говорят, что белый цвет символизирует честь, про синий кто-то даже сказал, что это река Тура, а красный цвет символизируют с нашим советским прошлым", - сказал он.

По традиции молодогвардейцы раздали ленточки в триколоре и провели опрос-викторину по девяти вопросам. Многие порадовали знаниями о государственном флаге. Респонденты единодушно отвечали, что законным отцом триколора является Петр I, а официальное его утверждение в Российской Федерации прошло в 1993 году. В 2018 году российскому флагу исполняется 27 лет, при этом официальный статус российского флага триколор приобрел в 1896 году.

Тюменцы путались в вопросе о самом похожем на российский трехцветном флаге в мире: Нидерланды и Словакия так, как и Россия, признали своим государственным символом бело-сине-красные полотна. Самый большой флаг России водружен на горе Эльбрус, а самый длинный флаг, протяженностью более километра, растянули в Санкт-Петербурге.

"Очень для многих стало сюрпризом, что флаг был поднят впервые не в 1991 году, а 300 лет назад на военном корабле под названием Орел. Мы же традиционно подняли флаг на самую высокую точку в исторической части Тюмени. Хочется, чтобы, увидев наш триколор, каждый проникся чувством единства и патриотизма", - сказал Владимир Сбитнев.

Еще один любопытный факт: тюменские альпинисты установили флаг России на 67-метровой высоте - верхней точке моста Влюбленных. Особую популярность на акции приобрела возможность сфотографироваться с русской красавицей в короне.

В честь праздника также состоялся традиционный автопробег. Маршрут начался от парковки университета ТюмГУ, по улице Ленина 16. Автоколонна поехала через улицы Ленина, Республики и Первомайской к набережной реки Туры.

Лина Орлова