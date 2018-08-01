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Условный пожар тушили в школе на улице Широтной в Тюмени

Общество, 11:58 23 августа 2018

фото 72.mchs.gov.ru

Пожарные тушили условный пожар в школе по ул. Широтная 181 а, общая площадь которой составляет более 2 тыс. кв. метров, сообщает региональное управление МЧС России.

Учебное заведение одновременно может принять до 2, 5 тыс. человек, в том числе персонала – 150 человек. По легенде учений в результате короткого замыкания, произошел пожар в столовой на первом этаже здания. Условному пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Уже через пять минут после вызова прибыли первые подразделения 32-го отряда ФПС, которых встретил персонал школы и направил пожарных к месту пожара. Поступила информация о возможном нахождении людей в столовой школы, где и произошел пожар. Из-за сильного задымления на первом этаже на разведку было направлено звено газодымозащитной службы. В результате проведенных работ по спасению людей и тушению пожара, было организованно спасение двух человек с помощью спасательных капюшонов.

Итог учений подвел начальник дежурной смены службы пожаротушения 32-го отряда ФПС Борис Назаров: "Подразделения гарнизона города Тюмени справились в полном объеме с поставленной перед ними задачей, оценка проведенных пожарно-тактических учений - удовлетворительная".

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# пожар , учения , ФПС , школа

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