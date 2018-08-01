В трех поселках Тюменского района появятся спортплощадки и игровые комплексы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Распоряжение о выделении средств Тюменскому району на приобретение и установку малых архитектурных форм в д. Нариманово, п. Новоторманский, с. Салаирка подписал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

За их установку проголосовали жители населенных пунктов в ходе рейтингового голосования в марте текущего года в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". На выделенные средства планируется купить детские игровые комплексы и спортивные тренажеры.

Напомним, жители Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска, а также Тюменского района определили приоритеты в развитии социальной инфраструктуры. По итогам голосования выбраны объекты, набравшие наибольшее количество голосов. Они включены в муниципальные программы на 2018-2022 годы.

В Тюменском районе в перечень вошли 23 объекта по одному из каждого муниципального образования. В начале августа в поселке Московский была открыта современная спортивная площадка на территории местной школы. За ее обустройство также отдали свои голоса жители поселка в ходе рейтингового голосования. Теперь в д. Нариманово, п. Новоторманский и с. Салаирка появятся детские игровые и спортивные площадки.

По мнению врио губернатора Александра Моора, позитивный опыт рейтингового голосования показал, что это правильный путь. "Всегда есть разные потребности: кто-то хочет спортивную площадку, кто-то хочет построить МАФы, кому-то нужен дом культуры. Но самое важное, что приоритеты должны расставлять сами жители. Думаю, эта практика должна и дальше нами использоваться, особенно в тех ситуациях, когда есть выбор, что строить", - считает Александр Моор.

По всем другим объектам в муниципальных образованиях, в которых людьми были приняты решения, ведется планомерная работа, подбираются земельные участки, разрабатывается проектная документация.