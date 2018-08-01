Рабочая группа Госдумы по пенсионным поправкам проведет заседание с 30 августа по 2 сентября

Заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева | Фото: duma.gov.ru Заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева | Фото: duma.gov.ru

Первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательств пройдет с 30 августа по 2 сентября.

Об этом сообщила глава рабочей группы, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, напомнив, что к законопроекту об изменениях параметров пенсионной системы "уже сформулированы сто поправок", сообщается на официальном сайте Госдумы.

В рабочую группу, по ее словам, войдут представители РСПП, "Опоры России", "Деловой России", Общественной палаты, эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС. Государственная дума будет представлена представителями всех четырех фракций и пятью комитетами — по труду, социальной политике и делам ветеранов, по бюджету и налогам, по образованию и науке, по охране здоровья и по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.

"Мы уже провели консультации с представителями фракций, Совета Федерации, с представителями общественных кругов. Предлагаем включить в состав [рабочей группы] представителей правительства, Федерации независимых профсоюзов, Конфедерации труда России, Объединения профсоюзов России "Соцпроф", — сказала Ольга Тимофеева.