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В Тюмени медицинский туризм становится популярным

Общество, 14:10 23 августа 2018

fcn-tmn.ru

Более 70% медицинских туристов, приезжающих за лечением в Тюмень, являются жителями Югры, Ямала, а также регионов Уральского Федерального округа. За высокотехнологичной медицинской помощью едут и жители других регионов страны - от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга и Краснодара.

Об этом рассказал главный врач "МСЧ Нефтяник" Иван Попов в рамках форума по реализации нацпроекта "Здравоохранение".

По его словам, растет и количество медицинских туристов, которые приезжают в Тюмень из стран СНГ.

"Развивается сотрудничество с государствами ближнего зарубежья. Например, Казахстан – это примерно 85% пациентов из СНГ. Кроме того, перспективными являются Туркмения, Беларусь и Узбекистан", - рассказал он.

Развитию медицинского туризма во многом способствовало создание многопрофильного высокотехнологичного центра "Медицинский город". Такая форма организации оказания медпомощи сегодня является наиболее эффективной и применяется в ведущих странах мира.

В клиниках "Медицинского города" применяются технологии, ни в чем не уступающие зарубежным аналогам. Создание такого кластера стало основой развития экспорта медицинских услуг в направлении высокотехнологичной медпомощи.

Иван Попов привел примеры уникальных операций, которые проводят тюменские врачи. В их числе - эндоскопическая хирургия легких и пищевода, эндоваскулярное протезирование клапанов сердца, операции при врожденных пороках сердца у новорожденных в первые часы их жизни.

"Онкологический центр – второй в России, где применяется эндоваскулярная радиотерапия опухоли. Ежегодно обследование и лечение по мировым стандартам здесь проходят более 16 тысяч пациентов. Здесь применяется единственная в Европе эффективная радикальная методика лечения рака предстательной железы радиоактивным цезием. В офтальмологии практикуется рефракционное восстановление зрения лазером, ультразвуковая хирургия катаракты. Федеральный нейрохирургический центр предлагает все существующие технологии в нейрохирургии, и признан одними из лучших в Европе", - рассказал он.

Медицинские туристы, приезжая в Тюмень, могут также воспользоваться популярными во всем мире оптимальными пакетами диагностического обследования – от онкопоиска до антистресса. Пациент может пройти такую диагностику в течение одного дня.

Для пребывающих на лечение из других регионов организована система доставки и комфортного сопровождения. Работают медицинские представительства в Кургане, Омске и Костанае (Казахстан).

Любовь Голышева

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# диагностика , здравоохранение , медицинский туризм , онкология

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