На Ямале потерявшуюся девочку нашли живой спустя две недели

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пропавшая без вести 8 августа 15-летняя девочка обнаружена в Тазовском районе живой 23 августа, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Напомним, в Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от с. Гыда Тазовского района девочка самостоятельно ушла в гости к брату, чей чум расположен северо-западнее от их стойбища на расстоянии около 6-7 км. Но до места она так и не добралась. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали поиски самостоятельно.

Следователи 17 августа возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В поиске Светланы Евай принимали участие спасатели Ямалспаса, сотрудники органов внутренних дел, родственники девочки и добровольцы. Также в поисковых мероприятиях участвовали летчики вертолета.

В ходе предварительного следствия было совершено три вылета следственно-оперативной группы к месту стойбища, где проживают родители несовершеннолетней. Тщательно осмотрено место происшествия, допрошены местные жители. Поисковые мероприятия не прекращались.

Девочку обнаружили в 11 км севернее от ее родного стойбища. Она сильно истощена и доставлена в больницу.