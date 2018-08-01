Жительницу Югры задержали за контрабанду леса в Казахстан
Фото utu.customs.ru
Уголовное дело по факту контрабанды леса возбуждено в Ханты-Мансийске, сообщает уральское таможенное управление.
В ходе проверки сотрудниками Ханты-Мансийской таможни выявлен факт незаконного перемещения гражданкой России в Казахстан пиловочника сосны в объеме более 1 тыс. 600 кубических метров. Лес находился в 23 железнодорожных вагонах. Общая стоимость незаконно перемещенного лесоматериала составила более 2 млн рублей.