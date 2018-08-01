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Жительницу Югры задержали за контрабанду леса в Казахстан

Происшествия, 18:25 23 августа 2018

Фото utu.customs.ru

Уголовное дело по факту контрабанды леса возбуждено в Ханты-Мансийске, сообщает уральское таможенное управление.

В ходе проверки сотрудниками Ханты-Мансийской таможни выявлен факт незаконного перемещения гражданкой России в Казахстан пиловочника сосны в объеме более 1 тыс. 600 кубических метров. Лес находился в 23 железнодорожных вагонах. Общая стоимость незаконно перемещенного лесоматериала составила более 2 млн рублей.

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# контрабанда , лес , Югра

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