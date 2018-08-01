Тюменские бойцы стройотрядов освоили городскую целину

Стройотряды. Фото ИА "Тюменская линия" Стройотряды. Фото ИА "Тюменская линия"

Студенты и власти вместе создают комфортную среду: 24 городских двора благоустроили тюменские стройотрядовцы в областной столице летом 2018 года.

Об этом сообщили на церемонии закрытия студенческой стройки "Тюмень-2018" по программе благоустройства дворов Тюмени, которая состоялась на крыльце Строительного института ТИУ 23 августа.

Пройти учебную практику и при этом заработать тюменским студентам удалось благодаря соглашению между региональным штабом российских студенческих отрядов (РСО) и администрацией Тюмени, согласно которому подрядные компании привлекают для работы на площадках благоустройства студотрядовцев. Трудовое лето началось в конце июня (сказалось позднее лето). Если в 2017 году в Тюмени работали 10 стройотрядовцев (организаторы делали пробу пера), то в 2018 году количество участников возросло втрое. Студентов привлекает возможность "убить двух зайцев" разом: пройти практику и хорошо заработать.

Как рассказал командир штаба РСО ТИУ Вячеслав Волков, ребята трудились во дворах во всех районах Тюмени: проезд Солнечный, микрорайон Южный, ул. 30 лет Победы, ул. Московский тракт и другие. На работу стройотрядовцев принимали такие подрядные организации, как ООО "Перестрой-ка!", ООО "ДорСтройТюмень", ООО "СибирьПромКомплект", АО "Трасса", ООО "СК УралСтрой", ООО "ЕвроТехЦентр".

Стройотрядовцы по возможности выбирали дворы возле своих домов, чтобы ребята старались работать, а потом радовались своему труду. К августу на площадках по благоустройству Тюмени отработали 17 человек. Но если летний стройсезон завершен, то сами объекты благоустройства дают возможность ребятам заработать и пройти практику еще до октября.

Зарплата студентов в среднем превышала 25 тыс. рублей. Трудовой день стандартный: восьмичасовой. Сверхурочные часы по инициативе помогают повысить уровень заработка. Этой возможностью много кто воспользовался, утверждает студент Строительного института ТИУ Артем Майсурян. Он признался, что до этого лета ему не удавалось познакомиться на практике со специальностью "Автодороги и аэродромы". Теперь же это удалось: как только освободилось одно место в ССО, студент записался в бойцы.

"Строительство дороги – очень многослойный процесс: укладка асфальта, выкладка бордюров, выравнивание деревьев. Со стороны прохожим может показаться, что все просто. А на самом деле на объекте все и сложно, и интересно", - с восторгом рассказал студент ТИУ.

Он считает, что такая практика помогает увлечься профессией. Артем Майсурян предположил: было бы полезным, если б возможность попробовать себя в будущей специальности была у ребят еще до поступления в вуз. Особенно порадовала студента материальная сторона вопроса. Чем больше трудишься, тем больше зарабатываешь: бывали зарплаты и по 30 тыс. рублей, уверяет стройотрядовец. Сам же он получал в среднем по 27 тыс. рублей, тратить не стал – копит на путешествие. В довесок к хорошему заработку ему вручили благодарность от городских властей.

"Та комфортная среда, которую мы создаем вместе с вами, - это большой вклад в развитие нашего города. Сегодня молодые ребята принимают участие в благоустройстве дворов, завтра вы, возможно, будете благоустраивать скверы, парки и дороги нашего города. От этого Тюмень становится только краше. От лица горожан хочу сказать, спасибо вам!", - сказал руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

Первыми работодателями тюменских студентов стали компании "УралСтрой" и "Перестрой-ка!". Региональный штаб РСО выразил благодарность этим предприятиям за то, что они первыми поддержали инициативу молодежи. "Мне радостно, что я лично с вами общался. Вы полностью включились в работу по благоустройству областной столицы. Вы оправдали наши надежды: вы наша опора и будущее", - обратился со словами благодарности к ребятам директор ООО "Перестрой-ка!" Карен Саркасян.

Командир регионального штаба российских студенческих отрядов Александр Заболотских заявил, что стройотрядовцы желают участвовать в благоустройстве родного города и надеются, что движение распространится на весь тюменский регион.

"Не так давно открылся монумент молодым созидателям Тюменской области. Перечитайте историю региона: все труды стройотрядовцев, комсомольцев вписаны в золотые страницы нашей области. Именно благодаря им мы с вами живем в самом благоустроенном регионе. Надеюсь, что наша занятость распространится по всей Тюменской области. И мы с гордостью будем говорить, что мы приложили свои силу, энергию и молодость в развитие нашего родного края", - сказал он.

Лина Орлова