  • 24 августа 201824.08.2018пятница
  • USD68,5259
    EUR79,2502
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Как подготовить ребенка к школе, расскажут медики в режиме онлайн

Общество, 10:36 24 августа 2018

www.tyumen-city.ru/ | Фото: www.tyumen-city.ru/

Онлайн-конференция, посвященная вопросам подготовки детей к школе, пройдет на сайте для родителей "Детки" с 24 по 27 августа, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Эксперты дадут ответы на вопросы: как плавно "влиться" в учебный процесс после долгого отдыха, без потерь для здоровья и стрессов войти в ритм регулярных школьных нагрузок, каким должно быть правильное питание школьника, учебные нагрузки. Все эти вопросы можно задать заведующей педиатрическим отделением Городской поликлиники № 1 Ирине Петровой и заведующей отделением организации оказания медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях Городской поликлиники № 1 Людмиле Задориной.

Вопросы можно задать на сайте "Детки". Ответы будут опубликованы 28 августа.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , онлайн-конференция , подготовка к школе , поликлиника №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:26 24.08.2018Площадка "Школьная перемена" представит тюменцам меню XXI века
10:36 24.08.2018Как подготовить ребенка к школе, расскажут медики в режиме онлайн
09:52 24.08.2018Инновации в цифровой экономике обсудят на Тюменском нефтегазовом форуме
09:41 24.08.2018Родители тюменских школьников примут участие в общероссийском собрании