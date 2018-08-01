Как подготовить ребенка к школе, расскажут медики в режиме онлайн

| Фото: www.tyumen-city.ru/ | Фото: www.tyumen-city.ru/

Онлайн-конференция, посвященная вопросам подготовки детей к школе, пройдет на сайте для родителей "Детки" с 24 по 27 августа, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

Эксперты дадут ответы на вопросы: как плавно "влиться" в учебный процесс после долгого отдыха, без потерь для здоровья и стрессов войти в ритм регулярных школьных нагрузок, каким должно быть правильное питание школьника, учебные нагрузки. Все эти вопросы можно задать заведующей педиатрическим отделением Городской поликлиники № 1 Ирине Петровой и заведующей отделением организации оказания медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях Городской поликлиники № 1 Людмиле Задориной.

Вопросы можно задать на сайте "Детки". Ответы будут опубликованы 28 августа.