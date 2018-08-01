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Сборная Тюменской области признана победителем на фестивале национальных видов спорта

Спорт, 11:09 24 августа 2018

"Спорт в Тюменской области" во Вконтакте Гиревики Тюменской области завоевали 9 медалей на фестивале национальных видов спорта | Фото: "Спорт в Тюменской области" во Вконтакте

Сборная команда Тюменской области заняла первое место на IV Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили в Сыктывкаре республики Коми с 21 по 23 августа. Сборная команда Тюменской области по гиревому спорту под руководством тренера Анатолия Мартьянова завоевала 9 медалей.

У мужчин первое место занял Ильфат Айдбаев в весовой категории до 63 кг. Александр Усольцев стал первым до 68 кг. Также первое место у Анатолия Никонова в весовой категории до 85 кг. Золото у женщин завоевала Анна Киреева в весе свыше 63 кг.

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# гиревой спорт , фестиваль национальных видов спорта

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