Специалисты "Мостостроя-11" получили награды за участие в строительстве Крымского моста

фото Крымский мост ВК фото Крымский мост ВК

Большая группа специалистов компании "Мостострой-11" удостоена правительственных наград за участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив, соединившего материковую часть России с Крымским полуостровом. Об этом обозревателю "Тюменской линии" рассказал генеральный директор компании Николай Руссу.

"Сибирским мостовикам достался один из самых сложных участков строительства, длиной 2,5 километра, - рассказал он. - Площадки для работы на воде по спецзаказу изготовил "Тюменьстальмост". Часть металлоконструкций пришла из цехов "Мостоотряда-36".

Николай Руссу, награжденный медалью Минтранса России "За строительство транспортных объектов", отметил, что "Мостострой-11" впервые вел строительство в морской акватории, впервые в России и Европе производилась надвижка пролетного строения длиной в 2,5 км.

"Это колоссальный опыт, который мы хотим использовать на Ямале, - заявил Николай Руссу. - Нашей компании предстоит построить сложный объект - мост через Обь в Салехарде".

АО "Мостострой-11" — одна из крупнейших в России диверсифицированных компаний строительной отрасли. За годы своей деятельности коллектив "Мостостроя-11" построил и реконструировал более 2 тыс. 900 различных инфраструктурных объектов — мостов, путепроводов и транспортных развязок общей протяженностью более 190 км.