В управе Восточного округа ветераны обсудили качество медобслуживания и диспансеризацию

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Более 13 тыс. ветеранов проживают в Восточном административном округе. Об этом сообщила председатель Совета ветеранов ВАО Тюмени Тамара Шестакова на встрече представителей совета в управе ВАО. На ней также присутствовали депутат Тюменской областной думы Сергей Романов, руководитель управы Александр Сухомяткин и главный врач городской поликлиники №12 Наталия Путина.

"Округ достаточно молодой, но мы видим, что с каждым годом он становится более удобным для жизни. Все это благодаря совместной работе областного и депутатского корпуса, управы, которая также прислушивается и к нашему мнению. Когда мы все вместе работаем в одном направлении - тогда и результат есть", - подчеркнула Тамара Шестакова.

Она также добавила, что в округе построено много мостов и развязок, разбиты скверы с фонтанами. Есть детские сады и школы, три поликлиники, которые оказывают квалифицированную медицинскую помощь населению. Особую гордость вызывает у ветеранов памятник труженикам тыла, где они проводят патриотические мероприятия, посвященным памяти погибших в годы войны. Но есть и вопросы, которые предстоит решить вместе, например, по детской безопасности в некоторых дворах, благоустройству и предстоящему празднованию Международного дня пожилого человека.

Сергей Романов считает, что такие встречи нужны. "Надо периодически встречаться, потому что накапливается много вопросов - от сгоревшей лампочки во дворе до глобального благоустройства придомовых территорий. Бывают просьбы, когда необходимо помочь конкретному человеку в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы обсуждали качество медицинского обслуживания ветеранов и диспансеризацию", - подчеркнул он.

Наталия Путина добавила, что в городской поликлинике № 12 расширяется работа отделения медико-социальной помощи. "Мы получили лицензию по геронтологии и планируем заниматься лечением, оздоровлением и диспансеризацией ветеранов. Сегодня именно эти пожелания были высказаны на встрече. В поликлинике есть ветеранская организация, и я услышала много хороших отзывов о ее работе. Когда будем организовывать встречу, посвященную Международному дню пожилого человека, то обязательно пригласим и представителей наших дружественных ветеранских организаций", - подытожила она.