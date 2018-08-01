Прокуратура Заводоуковска ограничила доступ к двадцати четырем сайтам

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

24 интернет-ресурса с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, выявили сотрудники Заводоуковской межрайонной прокуратуры, сообщает региональная прокуратура.

Сайты предлагали клиентам большой выбор поддельных документов - от аттестатов с 9 классами образования, водительских прав, дипломов различных высших учебных заведений, в том числе выданных еще во времена СССР, до дипломов кандидатов и докторов наук. Был ресурс и по незаконной продаже боевого оружия, в том числе автомата Калашникова АК-47, пистолета Макарова, автоматического пистолета Стечкина.

На одном из ресурсов можно было купить шкуру белого медведя, занесенного в Красную книгу РФ. Другие ресурсы рассказывали, как смотать электросчетчик или водосчетчик, чтобы незаконно уменьшить платежи за потребленные ресурсы.

В связи с этим Заводоуковский межрайонный прокурор направил в Центральный районный суд Тюмени 24 административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования межрайонного прокурора были удовлетворены в полном объеме. Доступ к противоправной информации заблокирован.