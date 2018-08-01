Средства на реабилитацию ребенка соберут на благотворительном концерте

| Фото: Тюменский ТЕХНОПАРК‎ | Фото: Тюменский ТЕХНОПАРК‎

Второй благотворительный концерт классической музыки пройдет в Тюменском технопарке 28 августа. Вырученные средства перечислят региональному отделению Российского детского фонда.

В рамках проекта "Классика инноваций", организованного Западно-Сибирским инновационным центром и Агентством инфраструктурного развития Тюменской области при поддержке правительства региона, в конгресс-холле технопарка выступят пианисты Яха Бахмадова, Станислав Хуланхов и виолончелист Кристиан Владила.

На собранные средства фонд планирует приобрести медицинское оборудование для 13-летнего тюменца Вани. Ребенок-инвалид борется с тяжелым генетическим заболеванием – спинальной амиотрофией. Оно неизлечимо, но с помощью реабилитационных мероприятий и необходимого оборудования жизнь мальчика можно продлить. Ребенок круглосуточно подключен к аппарату вентиляции легких. Несмотря на это Ваня борется со своей болезнью, учится в школе на "отлично", участвует в шахматных турнирах, очень любит читать и рисовать. Совсем скоро мальчика ждет операция на позвоночнике.

Чтобы прийти на концерт, необходимо зарегистрироваться на сайте shim72.ru. Сделать благотворительный взнос и получить входной билет можно будет на самом мероприятии.

Впервые благотворительный концерт в технопарке состоялся в 2017 году: его посетили 200 человек, а средства, собранные слушателями, были переданы в благотворительный фонд "Ключ к жизни". На каждый перечисленный в фонд рубль правительство Тюменской области передает еще один. Деньги пошли на оказание медицинской помощи маленьким тюменцам, пишет "Вслух.ру".