Ирина Потехина: Тюменская область – признанный законодатель моды в образовании

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – признанный законодатель моды в образовании. Регион развивается комплексно и здесь трудно выделить какое-то направление, которое забыто.

Такое мнение высказала заместитель министра образования и науки РФ Ирина Потехина, выступая на пленарном заседании педагогического форума "Стартовая четверть".

"Я еще раз убедилась в том, насколько Тюменская область успешна с точки зрения преодоления проблем, которые есть в образовании. Педагоги не боятся говорить о нерешенных проблемах. Вся страна приезжает к вам за опытом, вы решаетесь на такие подходы к профессионально трудным задачам, на которые мало кто решается в стране", - отметила Ирина Потехина.

Она подчеркнула, что выполняя майские указы президента 2012 года, страна многого добилась. Сегодня, выполняя новые задачи, нужно удержать уже достигнутые результаты.

Нацпроект "Образование", по словам Ирины Потехиной, базируется на трех основных компонентах – содержание образования, инфраструктура и кадры. Кроме того, он поделен на ряд подпроектов.

Так, создание современной школы предполагает строительство новых учебных заведений и обновление материально-технической базы школ.

Подпроект "Молодые профессионалы" касается колледжей и профессионального образования. В течение всего срока действия нацпроекта планируется создать в стране 100 центров опережающей подготовки, где будут сходиться, с одной стороны, потребности рынка, а с другой – возможности системы образования. Будут созданы пять тысяч лабораторий и мастерских на базе колледжей, которые оснастят современной материально-технической базой.

Немаловажными являются проекты, связанные с возможностью переподготовки педагогов. Для этого в каждом регионе создадут центры непрерывного развития профмастерства и аккредитационные центры.

Также в числе подпроектов – "Успех каждого ребенка", куда входит дополнительное образование и внеурочная деятельность. Это работа кванториумов, сеть которых будет расширяться, создание центров поддержки одаренных детей, проект "Билет в будущее".

Подроект "Современные родители" призван поддержать родительское сообщество. В отдельные направления выделены создание возможностей для получения непрерывного образования в течение всей жизни и профилактика девиантного поведения среди подростков.

"Еще одно направление – создание цифровой образовательной среды. Речь идет о проникновении информационных технологий во все сферы образования. Сюда входит создание инфраструктуры, внедрение информационных технологий в содержание образовательного процесса, цифровые возможности для учителя", - отметила Ирина Потехина.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в своем выступлении подчеркнул, что в развитии информационных технологий Тюменской области есть куда двигаться.

"В регионе многое уже сделано, но нет предела совершенству. Мы много лет системно занимаемся этим вопросом, начиная с подключения к высокоскоростному интернету, оснащения необходимым учебным оборудованием, современными приборами, которые позволяют детям в образовательном процессе включаться в цифровую экономику. Конечно, хотелось бы, чтобы этого было больше, потому что сегодня каждый ребенок, независимо от того, какую профессию он выберет, должен в базе владеть и понимать, что такое цифровые технологии, как они меняют нашу жизнь. Поэтому мы продолжим оснащать наши школы, следить за тем, какие на рынке появляются новинки и будем передовиками в этой сфере", - отметил Александр Моор.

Он добавил, что в 2018 году лабораторные комплексы появятся в 39 профильных школах региона, в 2019 году - еще в 60. Кроме того, планируется в два раза увеличить число школ с высокоскоростным доступом в интернет.

"В этой связи мы ставим перед собой задачу расширения сервиса областных IT-продуктов, которые ориентированы на потребности детей, родителей, педагогов и руководителей образовательных организаций", - добавил временно исполняющий обязанности главы региона.

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер акцентировал внимание на повышении квалификации тюменских педагогов. Он отметил, что за каждым, кто работает с детьми, должны стоять продуманная технологичность и креативные методы.

"Выработанные в предыдущие годы решения дают нам возможность приступить к трансформации всей образовательной системы. Это процесс не одного года, но выверенность предложенных для педагогического сообщества решений – это важнейший фактор нашего успеха", - подытожил Алексей Райдер.

Отметим, в пленарном заседании форума "Стартовая четверть" приняли участие около 1 тыс. педагогов Тюменской области.

Любовь Голышева