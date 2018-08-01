Александр Моор: система образования обязана соответствовать изменениям экономики

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В Тюменской области продолжится развитие сети общеобразовательных школ. Задача на ближайшие годы - заменить 31 школу в деревянном исполнении. А в областном центре планируется каждый год вводить в эксплуатацию одну большую школу.

Об этом на пленарном заседании августовского педагогического форума "Стартовая четверть" заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Нельзя не заметить, как меняются наши города и поселки, а вместе с ними создается новая экономика, общественная жизнь, новая среда для полезной, интересной и качественной жизни. Все делается ради наших детей и вместе с ними. Система образования обязана соответствовать изменениям, становиться разнообразней и интересней", - отметил он.

Уже в предстоящий День знаний в регионе заработают новые школы и детские сады. 1 сентября откроют свои двери школа на 1200 мест в Тюмени, и две новые школы в Ишимском и Тобольском районах. Кроме того, откроются два больших современных детских сада в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево в Тюмени.

Александр Моор, говоря о развитии системы образования в регионе, подчеркнул, что ответственность за успехи детей должны нести не только педагоги, но и представители науки, бизнес-сообщества, общественные организации, а также главы муниципальных образований. "Все это должно найти отражение в конкретных программах и мероприятиях. Уверен, что общие усилия дадут новый импульс развития региону", - добавил он.

Немаловажными остаются проекты в сфере волонтерства и наставничества, а также создание клубов для родителей, кванториумов, IT-лабораторий, коворкинг-центров. В Тюмени продолжится создание профильных корпоративных классов ведущих российских корпораций.

Заместитель министра образования и науки РФ Ирина Потехина, которая принимала участие в пленарном заседании форума, отметила, что сегодня роль учителя в системе образования меняется. Какой она должна быть в новых условиях - один из актуальных вопросов.

"Сегодня педагогам приходится иметь дело с поколением детей, которые выросли в эпоху интернета. Дети знают о новых технологиях больше, чем мы и нам нужно это признавать. Поэтому учитель перестает быть для ученика единственным источником информации. Педагогу приходится конкурировать с интернетом. Это тоже серьезный вопрос, каким педагогическими методами нам вести учеников за собой", - отметила она.

Ирина Потехина подчеркнула, что Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. При этом нельзя упустить воспитательный компонент. Школа должна подготовить ребенка ко взрослой жизни, не просто дать фундаментальные знания, но и помочь ему максимально быстро адаптироваться во взрослой среде, дать ему необходимые компетенции.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, выступая перед участниками заседания, подчеркнул, что от системы образования многое зависит. Это отражается в отношении депутатов областной думы, правительства региона и муниципальных образований к отрасли образования.

"В 2017 году на образование было затрачено более 20 миллиардов рублей, а в 2018 году с учетом поправок - более 23 миллиардов рублей. Все это говорит о том, что мы уделяем очень большое значение этой сфере деятельности. Большие средства направляются на строительство новых школ. В ближайшие годы будут создаваться новые места в детских садах, открываться новые школы, ремонтироваться существующие. Это серьезные планы", - отметил Андрей Артюхов.

Он добавил, что особая роль в развитии системы образовании отводится и педагогам. Поэтому важнейшей остается задача повышения профессионального уровня учителей.

Отметим, в рамках пленарного заседания августовского педагогического форума "Стартовая четверть" более двадцати педагогов детских садов, школ, техникумов и колледжей области получили звания "Почетный работник сферы образования РФ", а также благодарности Министерства образования и науки РФ, благодарности губернатора Тюменской области.

Любовь Голышева