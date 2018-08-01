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В Тобольске съели более пятисот литров царской ухи

Общество, 10:00 26 августа 2018

Ресторан "Ани" стал победителем шестого гастрономического фестиваля "Уха-царица" в Тобольске.

Всего в конкурсе приняло участие 10 кафе и ресторанов из Тобольска, Тюмени и Курганской области. Они представили на суд зрителей и жюри свои блюда, главным из которых стала уха, приготовленная на костре. Повара из ресторана "Ани" удивили жюри и гостей фестиваля ухой на бульоне из петуха. Всего было приготовлено более 500 литров ухи. Также организаторы вместе с почетными гостями фестиваля приготовили 1 тыс. расстегаев из щуки, которыми угощали всех желающих.

Фестиваль начался рано утром на берегу Иртыша с конкурса "Ловись, рыбка". В нем приняло участие свыше 35 человек. В номинации "Самая крупная рыба" победу одержал Владимир Мартьянов, поймавший щуку весом 2 кг 200 гр. Приз в номинации "Женщина-рыбачка" получила Нина Тренина, у нее же зафиксирован и самый большой улов. В номинации "Юный рыболов" победила Кира Трошкова.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по рыбной ловле, чистке рыбы, приготовлению ухи, изготовлению сувениров, росписи игрушек и др. На выставке-ярмарке можно было купить кулинарную и рыбную продукцию, различные сувениры.

Завершился фестиваль "Уха-царица" концертом тюменской исполнительницы Жанны Прохорихиной и дневным фейерверком.

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Евгений Новоселов

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# Тобольск , Уха-царица

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