Национальный проект "Успех каждого ребенка" будет реализовываться в Тюменской области

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

О реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" участникам ежегодной конференции педагогов дополнительного образования рассказал директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"В новом майском указе президента в числе главных задач отмечено формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" поставлены задачи по изменению инфраструктуры и содержания дополнительного образования детей. Проект будет реализовываться как на федеральном, так и на региональном уровнях, а это значит, что органы местного самоуправления Тюменской области не останутся в стороне", - отметил он.

Обращаясь к участникам конференции, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских напомнила о том, что регион присоединился к пилотному проекту "Доступное дополнительное образование для детей".

"В пилотную реализацию проекта зашли 20 муниципальных районов Тюменской области, - отметила Ольга Кузнечевских. – И сегодня мы, в том числе, будем говорить о том, что нам удалось сделать. Поскольку уже есть анализ проведенной работы, мы знаем те ошибки, над которыми необходимо поработать, чтобы в дальнейшем все получалось. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал в этом участие, работы предстоит еще очень много".

Также в рамках конференции прошла выставка-презентация лучших практик и проектов организаций дополнительного образования региона. Участники форума познакомились с программами педагогов, победителей Всероссийского конкурса мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям – 2018".

Так, программа "Слушание музыки", реализуемая в селе Покровское, ставшая победителем конкурса, знакомит детей с миром классической музыки через творчество тюменских композиторов.

"Слушание музыки" является частью общеобразовательной программы по музыкальным дисциплинам, - рассказала сотрудник Покровского филиала Ярковской детской музыкальной школы Анастасия Ястребова. – То есть это один из элементов комплекса учебных предметов, и она нацелена на приобщение детей к музыкальному искусству, в первую очередь, классическому".

Помимо традиционного репертуара известных отечественных и зарубежных композиторов, дети на занятиях изучают творчество местных авторов музыки, в том числе, проживающих в селах Покровское и Ярково.

Николай Ступников