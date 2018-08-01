Ямальцам разрешили посещать леса

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На Ямале прекращает действие ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей с 25 августа. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать, сообщает ИА "Север-пресс".

Гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.

Напомним, особый противопожарный режим ввели на Ямале с 13 июля. С начала его действия на территории округа потушили около 200 возгораний на площади более 1 тыс. га. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, 16 - по вине человека.