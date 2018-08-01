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Стал известен состав ХК "Рубин" на турнир ко Дню образования Тюменской области

Спорт, 10:49 27 августа 2018

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Стал известен состав тюменского "Рубина" на хоккейном турнире, посвященном Дню образования Тюменской области, который стартует 28 августа, сообщает ХК "Рубин".

В список, который утвержден тренерским штабом во главе с Михаилом Звягиным вошли три вратаря – Владислав Булыгин, Игорь Тяло и Егор Назаров.

Защитную линию тюменского клуба составили Валерий Садиков, Егор Брютов, Александр Родионов, Станислав Тунхузин, Алексей Кожевников, Константин Фаст, Никита Кротиков, Александр Федотов и Егор Кунгурцев.

В состав нападающих вошли Евгений Волков, Егор Попов, Дмитрий Бойчук, Егор Бабенко, Владимир Коротков, Денис Давыдов, Вадим Кравченко, Антон Рехтин, Константин Белов, Александр Чиглинцев, Алексей Князев, Антон Угольников, Михаил Шабанов и Булат Байкеев.

Первый матч хозяева турнира проведут с пекинской командой "КРС-ОЭРДЖИ". 29 августа встретятся с "Номадом" из Астаны и 30 августа завершат программу соревнований поединком с курганским "Зауральем".

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# день образования Тюменской области , турнир , ХК Рубин , хоккей

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