Стал известен состав ХК "Рубин" на турнир ко Дню образования Тюменской области
Стал известен состав тюменского "Рубина" на хоккейном турнире, посвященном Дню образования Тюменской области, который стартует 28 августа, сообщает ХК "Рубин".
В список, который утвержден тренерским штабом во главе с Михаилом Звягиным вошли три вратаря – Владислав Булыгин, Игорь Тяло и Егор Назаров.
Защитную линию тюменского клуба составили Валерий Садиков, Егор Брютов, Александр Родионов, Станислав Тунхузин, Алексей Кожевников, Константин Фаст, Никита Кротиков, Александр Федотов и Егор Кунгурцев.
В состав нападающих вошли Евгений Волков, Егор Попов, Дмитрий Бойчук, Егор Бабенко, Владимир Коротков, Денис Давыдов, Вадим Кравченко, Антон Рехтин, Константин Белов, Александр Чиглинцев, Алексей Князев, Антон Угольников, Михаил Шабанов и Булат Байкеев.
Первый матч хозяева турнира проведут с пекинской командой "КРС-ОЭРДЖИ". 29 августа встретятся с "Номадом" из Астаны и 30 августа завершат программу соревнований поединком с курганским "Зауральем".