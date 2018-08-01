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В Тюмени осудят водителя тягача за езду по фальшивым правам

Происшествия, 14:05 27 августа 2018

media-pravo.info

Мужчину, управлявшего седельным тягачом по фальшивому водительскому удостоверению, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

45-летний житель Челябинска получил удостоверение с открытой категорией "С", дающее право управления грузовиком массой не более 3,5 т с прицепом не свыше 750 кг. При этом права на управления тяжелым грузовиком и прицепом свыше 750 кг у него не было.

Весной 2018 года мужчина через Интернет купил водительские права со всеми категориями. После чего челябинец на грузовом седельном тягаче МАЗ 54323 с полуприцепом повез в Тюмень утеплитель. На подъезде к областному центру тягач был остановлен. Предъявленное водителем удостоверение вызвало подозрение. Проверка по базе показала, что под данным номером числится водительское удостоверение на другое лицо. Челябинец признался, что купил права через Интернет.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Мужчине грозят исправительные работы.

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# водительское удостоверение , поддельные права

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