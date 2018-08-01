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Около тридцати процентов посевных площадей обмолотили ялуторовские аграрии

Экономика, 16:27 27 августа 2018

mcx.ru/ | Фото: mcx.ru/

Около 30 % посевных площадей обмолотили ялуторовские аграрии на 24 августа. Коррективы в уборочную страду внесла погода, сообщает администрация Ялуторовского муниципального района.

В ОАО "Приозерное" обмолотили 14 % посевной площади, занятой ячменем, озимыми и горохом, в СПК "Садовод" убрали примерно десятую часть, на полях КФХ "Зайкина" чуть более 5 %, а в ООО "Дружба-Нива", где пока убирают только горох – 3 %. Продуктивность гектара самая высокая в СПК "Садовод", там собирают по 40,5 ц/га. В ОАО "Приозерное" урожайность гороха составляет 32,5 ц/га.

В районе продолжается заготовка кормов. Уже заложено около 9 тыс. тонн сена и более 31 тыс. 700 тонн сенажа.

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# уборка , Ялуторовский район

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