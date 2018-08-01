Более двадцати килограммов яблок съели участники праздника спасов в Ялуторовске

Праздник "Августовские спасы" прошел в Ялуторовске | Фото: Ялуторовский острог во Вконтакте Праздник "Августовские спасы" прошел в Ялуторовске | Фото: Ялуторовский острог во Вконтакте

Более 20 кг яблок, столько же Гурьевской каши и 40 литров яблочного варенья съели участники праздника "Августовские спасы" в Ялуторовске 25 августа, сообщают организаторы.

Также для организации праздника яблочного, медового и орехового спасов в Ялуторовском остроге было использовано 10 литров теста на блины и 150 литров острожного чая.

Гостей праздника ожидала встреча с жителями Острога, которые приглашали всех на народный праздник, каждый получил в подарок баночку яблочного варенья из свежего урожая.

Были представлены интерактивные площадки, где можно было отведать Гурьевскую кашу по старинному русскому рецепту, яблочное варенье с ароматным чаем из самовара-богатыря, яблоки, орехи и мед, а также постряпать блинчики на счастье в избе первопоселенца.

Каждый гость мог погадать на бобах, вытащить наливное яблочко из колодца желаний и сделать фотографии. Все любители декоративно-прикладного творчества могли приобрести сувениры на ярмарке мастеров, а также сделать их своими руками на мастер-классах.

На творческой площадке выступили приглашенные коллективы: цыганское шоу "Рада золотая" и шоу-балет "Отрада", а на смотровой площадке расположился театр на телеге, где был представлен спектакль "Муха-Цокотуха", артистом которого мог стать любой гость праздника. Также для маленьких гостей состоялось научное шоу "Открывашка", где под чутким руководством профессоров, ребята приняли участие в ярких экспериментах над яблоками.