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Международный фестиваль инклюзивного искусства Inclusive Art пройдет на Среднем Урале

Общество, 08:29 29 августа 2018

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Третий Международный фестиваль инклюзивного искусства "Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве" пройдет на Среднем Урале в ноябре, сообщает правительство Свердловской области.

Как рассказали организаторы, участниками фестиваля станут российские и зарубежные инклюзивные творческие коллективы: дуэты, ансамбли, в состав которых входят люди с инвалидностью от 14 лет.

"Во всем мире, в том числе и на территории Свердловской области, проживает немало талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. И цель фестиваля - формирование уникального творческого сообщества и демонстрация возможностей, открывающихся в инклюзивном взаимодействии в сфере искусства", - рассказала руководитель организации "Благое дело" Вера Симакова.

Она также отметила, что до 1 октября ведется прием заявок на участие в фестивале. О своем желании показать себя уже заявили коллективы из Свердловской области, Миасса, Омска и других городов и регионов. Организаторы также ожидают гостей из-за рубежа.

Помимо презентации творческих номеров в рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы и круглые столы.

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# инклюзия , Свердловская область , фестиваль

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