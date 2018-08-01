О жизни обитателей Московского зоопарка расскажет аудиогид

| Фото: https://www.mos.ru | Фото: https://www.mos.ru

Аудиогиды с рассказами о животных появились в Московском зоопарке. На них записана информация о 80 обитателях зоосада — зверях, птицах и рептилиях, сообщается на сайте мэра Москвы.

Взять в аренду компактный плеер с наушниками можно в сувенирном киоске, расположенном у главного входа в зоопарк. Услуга платная.

"С помощью аудиолекций посетители могут узнать, почему у грифа на голове нет перьев, что делают бобры внутри своей хатки, как спят жирафы и о многих других интересных фактах об обитателях нашего зоопарка. Кроме того, аудиогид дает каждому гостю возможность строить собственный маршрут и выбирать, в какой последовательности знакомиться с экспозицией", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Информацию для аудиогидов подготовили сотрудники зоосада. Чтобы прослушать описание интересующего животного, посетителю нужно ввести на плеере соответствующее число, указанное на табличке на вольере. Например, при нажатии цифры 2 зазвучит рассказ о капибарах, которых еще называют гигантскими морскими свинками. Аудиогид расскажет о привычках и образе жизни животного в дикой природе и в условиях зоопарка, сообщит о природоохранном статусе этого вида, а также о работе зоосада по сохранению его популяции в неволе.