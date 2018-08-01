В Тюмени пресекли незаконную реализацию sim-карт

Фото: Tele2 Фото: Tele2

Один факт незаконной реализации в Тюмени sim-карт оператора сотовой связи "Т2-Мобайл" (бренд "Tele2") пресекли специалисты Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в ходе рейда в августе 2018 года, сообщает ведомство.

Контрольное мероприятие состоялось совместно с УМВД России по Тюменской области. По результатам проверки в отношении нарушителя, который заключал договоры на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи от лица оператора, не имея при этом соответствующих полномочий, завели дело об административном правонарушении по ст. 13.29 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд, sim-карты изъяты.

Мероприятия по проверке законности реализации sim-карт специалисты УМВД и Роскомнадзора проводят с 2016 года. С начала 2018 года 22 рейда прошли в Тюмени, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске, Тарко-Сале. Сотрудники УМВД изъяли 456 sim-карт, составили 18 административных протоколов.