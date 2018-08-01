Житель Нижневартовска застрелил случайного знакомого

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Мужчину, подозреваемого в убийстве случайного знакомого, задержали в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Двое приятелей в магазине познакомились с двумя мужчинами. Компания решила продолжить распивать алкоголь совместно. Возле торгового центра между новыми знакомыми произошла ссора. Подозреваемый выстрелил из пистолета в голову потерпевшего, который от полученного ранения скончался на месте.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.