Юных тюменцев приглашают на Open Air

Детский Open Air начнется на Центральной площади у правительства Тюменской области 2 сентября в 17 часов. Гостей ждет развлекательная программа и призы, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

В честь начала нового учебного года всех желающих приглашают на захватывающий праздник, который придется по душе абсолютно каждому.В программе мероприятия запланировано выступление творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень".

Кроме того, на празднике выступит студия современного вокала "Максимум". Также юных гостей порадует розыгрыш подарков от магазина постоянных распродаж "Галамарт".