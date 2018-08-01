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Юных тюменцев приглашают на Open Air

Общество, 08:29 30 августа 2018

Детский Open Air начнется на Центральной площади у правительства Тюменской области 2 сентября в 17 часов. Гостей ждет развлекательная программа и призы, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

В честь начала нового учебного года всех желающих приглашают на захватывающий праздник, который придется по душе абсолютно каждому.В программе мероприятия запланировано выступление творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень".

Кроме того, на празднике выступит студия современного вокала "Максимум". Также юных гостей порадует розыгрыш подарков от магазина постоянных распродаж "Галамарт".

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# дети , культура

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