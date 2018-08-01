Ученые нашли недорогой способ измерения воды в добываемой нефти

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Недорогой способ определения количества воды в водонефтяной эмульсии, основанный на инфракрасном (ИК) методе, предложили ученые ТюмГУ. Они также создали портативный прибор для проведения экспресс-анализа эмульсии, сообщает вуз.

“Наибольшее распространение на сегодняшний день получили СВЧ-методы, имеющие существенные недостатки, среди которых - зависимость точности измерений от солености и сортности нефти, а также от степени однородности потока. Их удается устранить, если использовать частоту излучения около 100 ГГц. Однако техническая реализация СВЧ-метода на данной частоте сложная и очень дорогостоящая”, - отметил заведующий кафедры расходометрии нефти и газа ТюмГУ Сергей Никулин.

По словам ученых, альтернативой СВЧ-методам могут стать ИК-методы, основанные на степени поглощения ИК-излучения в зависимости от количественного содержания воды. “В работе достигнута высокая точность и разрешающая способность ИК-метода. Мы проанализировали его применение при низком влагосодержании. Был представлен опытный образец портативного прибора для экспресс-анализа водонефтяной эмульсии, работающий в длинно- волновой области ближнего ИК-диапазона (1,6-2,4 мкм)”, – сообщил ученый.

Результаты исследования показали, что измерение влагосодержания на очень малом участке поперечного сечения потока является главным ограничением ИК-метода. Однако это ограничение можно преодолеть, если производить измерения сразу в нескольких точках поперечного сечения потока эмульсии.

“Оптимальное количество этих точек может быть определено из оценки степени гомогенности потока в тех или иных условиях. Конечно, это приведет к удорожанию метода, однако могут быть использованы относительно недорогие источники и приемники ИК-излучения. Мы провели эксперимент по апробированию ИК-метода определения влагосодержания в потоке водонефтяной эмульсии на проливном стенде в точках обводненности от 0 до 90% с шагом 10%”, - отметил Сергей Никулин.