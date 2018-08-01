  • 28 августа 201828.08.2018вторник
  • USD67,3963
    EUR78,2269
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер западный

Тюменские футболисты вошли в состав молодежной сборной России

Спорт, 17:00 28 августа 2018

Спорт в Тюменской области во Вконтакте | Фото: Спорт в Тюменской области во Вконтакте

Игроки футбольного клуба "Тюмень" Игорь Обухов и Павел Шакуро попали в окончательный состав молодежной сборной России на ближайшие матчи, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Подопечные Евгения Бушманова проведут товарищеский матч против Египта 7 сентября, а 11 сентября в Нижнем Новгороде пройдет встреча отборочного турнира на Евро-2019 против Сербии.

Тюменский клуб продолжает подготовку к выездному матчу ФНЛ против столичного "Чертаново" и домашней встрече с "Лучом" из Владивостока.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Игорь Обухов , молодежная сборная России , Павел Шакуро , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 28.08.2018Тюменские футболисты вошли в состав молодежной сборной России
15:10 28.08.2018Новый федеральный проект "Доверяй, играя" поможет власти и добровольцам лучше понять друг друга
14:49 28.08.2018Тюменские спортсмены завоевали серебро на пятом этапе Уральской лиги пляжного волейбола
16:38 27.08.2018Винзилинские коммунальщики стали победителями чемпионата по спортивному рыболовству