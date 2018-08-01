Тюменские футболисты вошли в состав молодежной сборной России

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Игроки футбольного клуба "Тюмень" Игорь Обухов и Павел Шакуро попали в окончательный состав молодежной сборной России на ближайшие матчи, сообщает "Спорт в Тюменской области".

Подопечные Евгения Бушманова проведут товарищеский матч против Египта 7 сентября, а 11 сентября в Нижнем Новгороде пройдет встреча отборочного турнира на Евро-2019 против Сербии.

Тюменский клуб продолжает подготовку к выездному матчу ФНЛ против столичного "Чертаново" и домашней встрече с "Лучом" из Владивостока.