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Ускоренный способ отправки посылок запустили в Тюменской области

Общество, 14:27 29 августа 2018

lifehacker.ru | Фото: lifehacker.ru

Ускоренный способ отправки посылок запустили в Тюменской области, сообщает Почта России.

Для того, чтобы отправить посылку быстрее, отправитель на сайте Почты России в разделе "Посылки" заполняет специальную форму. После этого система формирует необходимые документы и почтовые бланки, присваивает трек-номер и штрих-код, которые отправитель сообщает оператору почтового отделения. Кстати, если есть возможность, клиент может сам распечатать с сайта адресный бланк и наклеить на посылку. Оператор считывает всю информацию об отправлении по трек-номеру, сверяет данные посылки и производит расчет с клиентом.

"Процесс оформления посылок занимает не более 30 секунд, и время на посещение почтового отделения сокращается в разы. В данный момент новым сервисом активно пользуются наши постоянные клиенты, которые следят за техническими новинками почты. Я думаю, что в ближайшее время количество желающих опробовать эту услугу будет увеличиваться. Сервис прост в использовании и доступен для всех, у кого есть интернет и мобильный телефон", — рассказала заместитель директора Тюменского филиала Почты России Оксана Гудзь.

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# посылки , Почта России

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