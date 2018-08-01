Тюменцы могут менять порядок получения социальных услуг через Интернет

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Дистанционно через Интернет могут подать заявление о предоставлении или отказе от набора социальных услуг 116 тыс. федеральных льготников региона, сообщает отдел ОПФР по Тюменской области.

Набор социальных услуг включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющую. Его ежемесячная стоимость с 1 февраля 2018 года составляет 1 тыс 75 рублей 19 копеек в месяц, в том числе:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 828,14 рублей;

- предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 рублей;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рублей.

Получать набор соцуслуг можно в натуральной форме или в виде денежной компенсации, заменив набор соцуслуг деньгами полностью или частично.

Федеральные льготники теперь могут подать заявление об отказе или предоставлении набора соцуслуг в электронном виде без визита в ПФР через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР и портал госуслуг. Также с заявлением можно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и МФЦ.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно до 1 октября, подав заявление. Решение гражданина вступает в силу с 1 января следующего года.

Если льготника устраивает действующая форма получения набора соцуслуг, то обращаться в ПФР не нужно.

Также заявление об отказе от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента нужно подать, если право на набор социальных услуг появилось впервые.

Напомним, что к федеральным льготникам относятся участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.