Тюменский "Рубин" одержал победу над китайским клубом
| Фото: www.hcrubin.ru
Со счетом 4:0 тюменские хоккеисты разгромили китайский клуб "КРС-ОЭРДЖИ" на домашнем международном турнире по хоккею на призы Тюменской области, сообщает ХК "Рубин".
В победной шайбе голевую передачу выполнил форвард Булат Байкеев.
"Нормальная игра получилась. Ребята из "КРС-ОЭРДЖИ" очень старались. Возможно они пока не так много тренировались на льду, но всё у них должно быть нормально. Думаю, что там стоит задача наигрывать китайских хоккеистов, готовить их к Олимпиаде. Пожелаю удачи команде", - прокомментировал он.
29 августа в 15 часов начнется матч "Зауралье" (Курган) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин). В 19 часов "Рубин" встретится с "Номадом" из Астаны.