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Тюменский "Рубин" одержал победу над китайским клубом

Спорт, 12:27 29 августа 2018

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Со счетом 4:0 тюменские хоккеисты разгромили китайский клуб "КРС-ОЭРДЖИ" на домашнем международном турнире по хоккею на призы Тюменской области, сообщает ХК "Рубин".

В победной шайбе голевую передачу выполнил форвард Булат Байкеев.

"Нормальная игра получилась. Ребята из "КРС-ОЭРДЖИ" очень старались. Возможно они пока не так много тренировались на льду, но всё у них должно быть нормально. Думаю, что там стоит задача наигрывать китайских хоккеистов, готовить их к Олимпиаде. Пожелаю удачи команде", - прокомментировал он.

29 августа в 15 часов начнется матч "Зауралье" (Курган) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин). В 19 часов "Рубин" встретится с "Номадом" из Астаны.

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# день образования Тюменской области , турнир , хоккей

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