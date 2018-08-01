На Урале создали педагогический кластер

Педагогический кластер создали на Среднем Урале | Фото: https://минобрнауки.рф Педагогический кластер создали на Среднем Урале | Фото: https://минобрнауки.рф

Педагогический кластер для непрерывной подготовки учительских кадров создан на Среднем Урале, сообщает правительство Свердловской области.

В созданный педагогический кластер вошли свердловские учебные заведения, имеющее лицензию на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров. Это УрГПУ, РГППУ, УрФУ, Гуманитарный университет, Институт развития образования и областной педколледж.

"У каждого вуза, вошедшего в кластер - своя миссия, каждый имеет свою специфику. И наша задача - объединить весь имеющийся потенциал в одну систему. Мы сегодня впервые выстраиваем генеральную линию, которая обеспечит высококачественную подготовку и переподготовку педагогов", - сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.