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На Урале создали педагогический кластер

Общество, 14:38 29 августа 2018

https://минобрнауки.рф Педагогический кластер создали на Среднем Урале | Фото: https://минобрнауки.рф

Педагогический кластер для непрерывной подготовки учительских кадров создан на Среднем Урале, сообщает правительство Свердловской области.

В созданный педагогический кластер вошли свердловские учебные заведения, имеющее лицензию на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров. Это УрГПУ, РГППУ, УрФУ, Гуманитарный университет, Институт развития образования и областной педколледж.

"У каждого вуза, вошедшего в кластер - своя миссия, каждый имеет свою специфику. И наша задача - объединить весь имеющийся потенциал в одну систему. Мы сегодня впервые выстраиваем генеральную линию, которая обеспечит высококачественную подготовку и переподготовку педагогов", - сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

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# кластер , педагоги , Свердловская область

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