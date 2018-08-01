Более десяти человек после переобучения получили работу

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Одиннадцать человек, прошедших профессиональное обучение по направлению Центра занятости населения, трудоустроены в ООО "Тюменьстальмост".

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района уже не первый год помогает работодателям набирать персонал, делая это по принципу кадрового агентства: принимает резюме, ведет отбор тех соискателей, которые соответствуют заявленным требованиям, при необходимости проводит тестирование, организует встречу кандидатов из числа безработных граждан, состоящих на учете.

В апреле был организован выезд 60 соискателей на ведущее предприятие Тюменского района - ООО "Тюменьстальмост". Заинтересованных в трудоустройстве граждан провели по цехам, рассказали им о производстве и требованиях к квалификации, условиях проживания в общежитии и льготах. По итогам встречи и собеседований 11 человек были отобраны работодателем для трудоустройства на вакансию "маляр по металлу". Однако все они нуждались в профессиональном обучении. Это стало возможным благодаря Центру занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Начальник отдела профессионального обучения Центра занятости Елена Самарина пояснила, что государственная услуга по профессиональному обучению предоставляется гражданам бесплатно, а в период обучения выплачивается стипендия.